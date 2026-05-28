A San Cesario sul Panaro un' estate creativa con i laboratori di Orienta-menti

Notizia in breve

A San Cesario sul Panaro partiranno a giugno i Laboratori Estivi del progetto Orienta-menti. L’iniziativa, gratuita, è rivolta a ragazzi tra 11 e 14 anni e offre attività di tipo creativo, collaborativo e formativo. Le iscrizioni sono aperte e le attività si svolgeranno durante l’estate, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in esperienze pratiche e di crescita personale.