A San Cesario sul Panaro un' estate creativa con i laboratori di Orienta-menti
A San Cesario sul Panaro partiranno a giugno i Laboratori Estivi del progetto Orienta-menti. L’iniziativa, gratuita, è rivolta a ragazzi tra 11 e 14 anni e offre attività di tipo creativo, collaborativo e formativo. Le iscrizioni sono aperte e le attività si svolgeranno durante l’estate, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in esperienze pratiche e di crescita personale.
Prenderanno il via a giugno i nuovi Laboratori Estivi del progetto Orienta-menti, un percorso ad iscrizione gratuita dedicato ai giovani tra 11 e 14 anni che desiderano mettersi in gioco attraverso esperienze creative, collaborative e formative. Gli incontri si svolgeranno pressoVilla Boschetti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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