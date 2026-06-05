Roma scivoli d’acqua giostre e concerti gratis | il Luneur Park lancia l’estate formato famiglia

Il Luneur Park ha inaugurato la sua estate con una serie di attività pensate per le famiglie. Durante il giorno, sono aperti scivoli d’acqua, giostre e aree gioco, mentre la sera si tengono concerti gratuiti sotto le stelle. L’offerta si rivolge a tutte le età, con un programma che combina divertimento e intrattenimento gratuito, dall’apertura fino a sera inoltrata.

L’estate del Luneur Park parte con una nuova formula pensata per accompagnare le famiglie dalla mattina fino alla sera tra giochi d’acqua, giostre e spettacoli sotto le stelle. Da sabato 6 giugno il celebre parco divertimenti di Roma si “fa in tre” con la Splash Zone, le attrazioni storiche e il nuovo Luna Village, festival serale a ingresso gratuito. La giornata al Luneur inizia dalle ore 10 con l’apertura della Splash Zone, l’area acquatica dedicata soprattutto ai più piccoli. Scivoli, giochi d’acqua, onde e spazi relax immersi nel verde diventano così un rifugio perfetto contro il caldo dell’estate romana. Dal pomeriggio, a partire dalle 16, tornano protagoniste anche le giostre del parco, con attrazioni dedicate ai bambini di tutte le età. 🔗 Leggi su Funweek.it

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