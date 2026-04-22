Nel Parco delle Caserme Rosse di Bologna, si avvicina l’estate 2026 e con essa la ripresa delle attività musicali all’aperto. L’area di Sequoie Music Park si prepara ad accogliere concerti e eventi, con date già annunciate per la stagione calda. La struttura, immersa nel verde, ospiterà numerosi artisti e gruppi, offrendo un palcoscenico all’aperto per appassionati di musica di ogni genere.

Bologna, 22 aprile 2026 – Nel cuore verde del Parco delle Caserme Rosse di Bologna, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale: Sequoie Music Park, la rassegna che negli ultimi anni si è affermata come punto di riferimento nel panorama nazionale grazie a una proposta artistica capace di unire grandi nomi italiani e protagonisti della scena internazionale. Sequoie Music Park, artisti di fama mondiale e protagonisti della scena italiana . Nata con l’obiettivo di riportare la musica dal vivo alla sua dimensione più autentica, Sequoie Music Park offre un’esperienza immersiva in cui pubblico e artisti si incontrano in un contesto naturale unico, valorizzando la connessione diretta e l’energia del live.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sequoie Music Park, date e concerti dell’estate 2026: l’arena si prepara a far cantare tutti

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