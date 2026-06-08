Un nuovo studio evidenzia l'importanza della fotoprotezione biologica personalizzata durante l’esposizione al sole. La protezione della pelle, fondamentale a tutte le età, dipende anche dalla capacità individuale di difendersi dalle radiazioni solari. La ricerca sottolinea come l’esposoma solare possa influenzare la salute della pelle e il rischio di danni, evidenziando l’importanza di adottare misure di protezione adeguate in base alle caratteristiche di ciascuno.

Parola d’ordine, fotoprotezione. A tutte le età occorre proteggere la pelle dall’esposizione più o meno intensa delle radiazioni solari. Ma attenzione. Non basta solamente concentrarsi sulla cifra che vediamo nelle diverse soluzioni di schermo. O meglio. È fondamentale ricordare in prevenzione il Fattore di Protezione Solare (SPF) e i raggi ultravioletti. Ma forse non bastano questi parametri. Ed occorre tenere presente che oggi la dermatologia guarda a una prospettiva più ampia che comprende l’intero “esposoma solare”, ovvero l’insieme dei fattori ambientali che influenzano la salute della pelle. Non solo raggi UV. L’esposizione solare rappresenta un fattore biologico fondamentale per la salute umana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Esposoma solare, cos’è e quanto conta la fotoprotezione biologica su misura dal sole

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