In Italia, lavorare all'aperto comporta un maggior rischio di sviluppare melanoma, ma l'uso della protezione solare non è ancora una prassi diffusa sul posto di lavoro. Per affrontare questa situazione, è stata avviata l'iniziativa “Buoni Sole”, promossa da un'azienda farmaceutica, che mira a far diventare la protezione solare un diritto per i lavoratori all'aperto. L'obiettivo è proporre alle aziende di considerarla un benefit, simile ai dispositivi di sicurezza.

I n Italia arriva l’iniziativa “Buoni Sole”, promossa da La Roche-Posay, che punta a rendere la protezione solare un diritto per chi lavora all’aperto, proponendo alle aziende di includerla tra i benefit, al pari dei dispositivi di sicurezza. Un progetto che nasce da un dato reale: milioni di lavoratori sono esposti ogni giorno ai raggi UV, ma la protezione della pelle non è ancora considerata una necessità sul posto di lavoro. Melanoma: tutto quello che c’è da sapere X Chi lavora all’aperto è più esposto (e più a rischio). In Italia, oltre 4 milioni di persone lavorano all’aperto: edilizia, agricoltura, pesca, trasporti, spesso esposte per lunghi periodi all’irradiazione solare intensa.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Chi lavora al sole è più esposto al rischio melanoma, ma la protezione solare non è ancora una misura standard. Buoni Sole prova a cambiare questo approccio

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