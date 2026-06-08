Escursioni a Malga Zocchi-Monte Baldo

Notizia in breve

Sono state annunciate tre escursioni a Malga Zocchi sul Monte Baldo, con l’obiettivo di promuovere attività didattiche e culturali. La prima si terrà sabato 20 giugno e si intitola “Raccontare la Natura”. La seconda, domenica 9 agosto, sarà dedicata a “Imparare a dare voce al respiro”. La terza, sabato 29 agosto, affronterà il tema “La simbologia degli animali”. Le escursioni si svolgeranno in un’area nota per la sua bellezza naturale.