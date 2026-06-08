Escursioni a Malga Zocchi-Monte Baldo
Sono state annunciate tre escursioni a Malga Zocchi sul Monte Baldo, con l’obiettivo di promuovere attività didattiche e culturali. La prima si terrà sabato 20 giugno e si intitola “Raccontare la Natura”. La seconda, domenica 9 agosto, sarà dedicata a “Imparare a dare voce al respiro”. La terza, sabato 29 agosto, affronterà il tema “La simbologia degli animali”. Le escursioni si svolgeranno in un’area nota per la sua bellezza naturale.
«Avrò il piacere di condurre tre escursioni presso Malga Zocchi, sul Monte Baldo, luogo affascinante che dà spazio alla didattica, alla cultura, alla conoscenza»Sabato 20 giugno: Raccontare la NaturaDomenica 9 agosto: Imparare a dare voce al respiroSabato 29 agosto: La simbologia degli animaliVi. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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