Escursioni a Malga Zocchi-Monte Baldo

Da veronasera.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state annunciate tre escursioni a Malga Zocchi sul Monte Baldo, con l’obiettivo di promuovere attività didattiche e culturali. La prima si terrà sabato 20 giugno e si intitola “Raccontare la Natura”. La seconda, domenica 9 agosto, sarà dedicata a “Imparare a dare voce al respiro”. La terza, sabato 29 agosto, affronterà il tema “La simbologia degli animali”. Le escursioni si svolgeranno in un’area nota per la sua bellezza naturale.

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«Avrò il piacere di condurre tre escursioni presso Malga Zocchi, sul Monte Baldo, luogo affascinante che dà spazio alla didattica, alla cultura, alla conoscenza»Sabato 20 giugno: Raccontare la NaturaDomenica 9 agosto: Imparare a dare voce al respiroSabato 29 agosto: La simbologia degli animaliVi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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