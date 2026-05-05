Primavera sul Monte Baldo con caccia al tesoro botanica

Il 16 maggio si terrà una caccia al tesoro botanica nel Giardino d'Europa, situato nel cuore del Monte Baldo. L’evento coinvolgerà i partecipanti in un percorso tra pascoli in fiore, con l’obiettivo di individuare le orchidee selvatiche nel loro massimo splendore. La giornata prevede una passeggiata tra le piante e i prati fioriti del territorio, offrendo un’occasione per scoprire le specie più caratteristiche della zona.

Il 16 maggio ci sarà una "caccia al tesoro" botanica nel cuore del Giardino d'Europa! ? A metà maggio il Baldo si trasforma in un quadro vivente: cammineremo tra pascoli in fiore e cercheremo insieme le spettacolari orchidee selvatiche nel loro momento di massimo splendore.? Uniremo il trekking.🔗 Leggi su Veronasera.it

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