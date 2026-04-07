Verso il borgo abbandonato tra Monte Baldo e Lago di Garda

Un gruppo di guide ambientali accompagna oggi i visitatori in un'escursione verso un borgo disabitato situato tra le pendici di Monte Baldo e le sponde del Lago di Garda. L'itinerario attraversa paesaggi naturali caratterizzati da panorami che spaziano tra montagne e acque calme, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire un luogo abbandonato immerso in un ambiente incontaminato. La visita si svolge nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza stabilite per le attività all'aperto.

Viandanti DiVersi, guide ambientali escursionistiche, conducono in una escursione ricca di bellezza e panorami mozzafiato. Partendo dalle suggestive sponde del Lago di Garda, saliremo (a passo lento) il versante del Monte Baldo, con vedute che si faranno sempre più panoramiche. Arriveremo così al borgo medievale di Campo, con le sue case in pietra, il suo “castello”, l’antica fontana, l’atmosfera silenziosa. E la chiesetta romanica di San Pietro in Vincoli, un vero gioiello, con il suo affascinante ciclo di affreschi ancora in buono stato risalente alla metà del XIV secolo, che ci racconterà una ricca storia di devozione e iconografia sacra.... 🔗 Leggi su Veronasera.it

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