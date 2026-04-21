Escursione nel cuore della Lessinia tra boschi pascoli erbe selvatiche e leggende

Un'escursione nella Lessinia permette di attraversare boschi, pascoli e zone di erbe selvatiche, scoprendo anche alcuni luoghi meno frequentati della regione. Durante il percorso si incontrano paesaggi naturali ancora incontaminati e si ascoltano alcune leggende locali tramandate nel tempo. La zona, caratterizzata da ambienti diversi, offre l’opportunità di esplorare un territorio ricco di storia e tradizioni legate alla natura.

Scopri il fascino autentico della Lessinia con un’escursione che ti condurrà anche in luoghi poco conosciuti, lontani dalla folla e ricchi di atmosfera. Cammineremo immersi nei boschi stupendi della Lessinia, nella zona di Bosco Chiesanuova, attraversando anche ampi pascoli e ambienti naturali.🔗 Leggi su Veronasera.it

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