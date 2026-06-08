Esce da un parcheggio e centra una moto su cui viaggiano due persone | l' intervento dei soccorsi

Da anconatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una macchina è uscita da un parcheggio e ha investito una moto con due persone a bordo. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi della Croce Gialla. Non sono state fornite informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte. La polizia sta accertando le cause dello scontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ANCONA – Intervento della Croce Gialla nella tarda mattinata di oggi, attorno alle 12.30, per un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto. L’anziano al volante della vettura, uscendo da un parcheggio, ha urtato una moto che stava sopraggiungendo a bordo della quale viaggiavano un 30enne e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Incidente in viale Lecco: auto centra una moto da cross in uscita dal parcheggio, ferito 16enneUn’auto ha investito una moto da cross mentre usciva da un parcheggio in viale Lecco, a Como, nel primo pomeriggio di oggi.

Schianto tra auto e moto a Calco, intervento d'urgenza dei soccorsiStamattina alle 7, un incidente si è verificato a Calco coinvolgendo un'auto e una moto.

Argomenti più discussi: Bimba di 11 anni in bicicletta investita da un’auto: portata in elisoccorso a Niguarda; Quel parcheggio è riservato. Ma lui non sente ragioni: colpisce una donna incinta con un pugno e scappa; Nell parco più selvaggio del Piemonte cammini fra gole come in Vietnam passi da un borgo davvero unico; Molo Beverello, gli armatori in campo: La Stazione marittima non sia più un bunker.

Da un parcheggio esce minerale. Hanno ri-scoperto l’acqua caldaUn colpo di fortuna durante i lavori di scavo ha permesso di scoprire una vena di acqua oligominerale. Così dove c’era il glorioso circolo sportivo Massimi sta prendendo forma un beauty center. Ma i ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web