Esce da un parcheggio e centra una moto su cui viaggiano due persone | l' intervento dei soccorsi

Una macchina è uscita da un parcheggio e ha investito una moto con due persone a bordo. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi della Croce Gialla. Non sono state fornite informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte. La polizia sta accertando le cause dello scontro.

ANCONA – Intervento della Croce Gialla nella tarda mattinata di oggi, attorno alle 12.30, per un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto. L’anziano al volante della vettura, uscendo da un parcheggio, ha urtato una moto che stava sopraggiungendo a bordo della quale viaggiavano un 30enne e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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