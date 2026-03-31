Stamattina alle 7, un incidente si è verificato a Calco coinvolgendo un'auto e una moto. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, che sono intervenuti sul posto per prestare assistenza. Al momento non sono stati divulgati dettagli sulle condizioni dei coinvolti o sulle cause dell'incidente. Sul luogo sono presenti le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

Schianto tra auto e moto a Calco con intervento d'urgenza dei soccorsi. L'incidente è avvenuto alle ore 7.25 di questa mattina, martedì 31 marzo, e l'allarme è scattato in codice rosso per prestare aiuto a un 39enne rimasto ferito. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro, avvenuto lungo via San Giorgio, la strada che si collega con la provinciale (ex SS) 342. La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto l'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e l'auto medica, allertando inoltre i carabinieri della compagnia di Merate. Dopo una prima assistenza portata sul luogo dell'impatto, le condizioni dell'uomo ferito sono fortunatamente apparse meno gravi del temuto, ma comunque serie. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Schianto tra auto e moto a Calco, intervento d'urgenza dei soccorsi

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