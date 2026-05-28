Incidente in viale Lecco | auto centra una moto da cross in uscita dal parcheggio ferito 16enne

Un’auto ha investito una moto da cross mentre usciva da un parcheggio in viale Lecco, a Como, nel primo pomeriggio di oggi. A seguito dell’incidente, è rimasto ferito un ragazzo di 16 anni. L’incidente è avvenuto vicino al passaggio a livello e ai giardinetti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ambulanza. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Como in viale Lecco, nella zona vicina al passaggio a livello e ai giardinetti.Secondo una segnalazione ricevuta, una moto da cross bianca e arancione sarebbe stata urtata da un’auto che stava uscendo da un parcheggio. Il giovane motociclista, un ragazzo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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