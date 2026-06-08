Esami di maturità nel mondo | test estremi droni anti-copiatura e feste sui trattori L’indagine

In diversi Paesi, gli esami di maturità sono caratterizzati da metodi molto diversi, tra cui test altamente complessi, l’uso di droni per prevenire le frodi e feste su trattori. Mentre in Italia gli studenti affrontano settimane di grande stress, in altre nazioni le prove possono richiedere sforzi estremi o coinvolgere pratiche insolite. La varietà delle modalità di valutazione varia notevolmente a livello globale.

Una interessante indagine pubblicata dal portale Skuola.net ci porta a spasso per i continenti, mostrandoci come il rito di passaggio per eccellenza assuma contorni a volte spaventosi e altre volte decisamente festosi, ricordandoci che il nostro Esame di Stato, pur incutendo un certo timore reverenziale, boccia una percentuale bassissima di candidati e incide in minima parte sul reale percorso lavorativo dei futuri diplomati. Allontanandoci dall’Europa, scopriamo che negli Stati Uniti i ragazzi accumulano pazientemente crediti formativi per ottenere il proprio High School Diploma. Tuttavia, qualora desiderassero varcare i cancelli dei college più prestigiosi della nazione, devono obbligatoriamente affrontare difficilissimi test standardizzati privati come il SAT o l’ACT. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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