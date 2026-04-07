Pfizer ferma i test sui sieri anti Covid | Non interessano più a nessuno

Una grande azienda farmaceutica ha deciso di interrompere uno studio clinico sui vaccini anti Covid condotto su adulti tra i 50 e i 64 anni. La motivazione ufficiale riguarda il numero insufficiente di partecipanti, che non avrebbe consentito di ottenere i dati necessari. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli e riguarda un ampio progetto di ricerca che coinvolgeva soggetti di questa fascia di età.

Prima tenuti sottotraccia, ora annullati: tira una brutta aria in Pfizer, la casa farmaceutica che ha sviluppato i vaccini contro il Covid, dopo la sospensione degli studi sui preparati antipandemici. Cinque anni dopo la loro somministrazione di massa a livello globale (almeno 5 miliardi di dosi in tutto il mondo, anche se la casa produttrice non è in grado di dare informazioni esatte neanche su quanti vaccini abbia distribuito), prima su base volontaria, poi obbligatoria dopo l’approvazione dei green pass, i vaccini anti Covid per le fasce di età a basso rischio (gli under 65 sani), in assenza di studi, potrebbero non essere più somministrabili. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pfizer ferma i test sui sieri anti Covid: «Non interessano più a nessuno» Dopo il Covid Pfizer punta sui farmaci anti obesità: «I consumatori sono disposti a pagarli, come per il Viagra»Dopo aver dominato il settore dei vaccini anti-Covid, uno dei prodotti farmaceutici più redditizi della storia, con circa 37 miliardi di dollari di... Vaccino Covid Pfizer, braccio paralizzato: indennizzo a vita per un 55enneIl ministero della Salute dovrà corrispondere a vita un assegno bimestrale a un 55enne agrigentino che ha avuto un danno dalla vaccinazione...