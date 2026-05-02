Cina avvistati due giganti stealth nello Xinjiang | test di droni estremi

Nello Xinjiang sono stati avvistati due grandi droni stealth, protagonisti di test recentemente condotti nella regione. La base di Malan sembra essere il centro di queste attività, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali sui loro obiettivi. I droni WZ-X sono stati coinvolti in esercitazioni che coinvolgono anche piloti umani, suscitando interesse sulle modalità di interazione tra le macchine e gli operatori durante operazioni di combattimento.

? Cosa scoprirai Cosa nasconde la base di Malan dietro questi nuovi test?. Come interagiranno i droni WZ-X con i piloti umani in combattimento?. Perché Pechino sta testando contemporaneamente questi due giganti stealth?. Quali capacità tattiche garantisce il nuovo drone ad ala volante?.? In Breve Drone WZ-X con apertura alare di 53 metri individuato presso base di Malan.. Test coordinati tra droni GJ-X e velivoli Y-20 nello Xinjiang nel marzo 2026.. Sperimentazione tecnologica avanzata presso il sito di Lop Nur attiva dal 2024.. Integrazione tattica tra droni HALE e Type A Loyal Wingman per operazioni autonome.. Due imponenti droni stealth ad ala volante sono stati individuati via satellite presso la base militare di Malan nello Xinjiang, nel deserto cinese, durante il mese di marzo 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cina, avvistati due giganti stealth nello Xinjiang: test di droni estremi Notizie correlate Napoli, avvistati banchi di squali giganti tra Ischia e Capri? Cosa sapere Ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn individuano banchi di squali capopiatto tra Ischia e Capri. Cina, nel 2025 Xinjiang leader nazionale nel commercio frontalieroURUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il commercio frontaliero su piccola scala nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina,...