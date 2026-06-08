Esame di Maturità 2026 ecco tutti i modelli di verbale

L’USR Lazio ha pubblicato i modelli di verbale per l’esame di Maturità 2026. Questi modelli saranno disponibili per le Commissioni a partire dalla riunione di insediamento, programmata per martedì 16 giugno.

Esame Maturità 2026, l’USR Lazio pubblica i modelli di verbale che saranno a disposizione della Commissione dalla riunione di insediamento prevista per martedì 16 giugno. Maturità 2026: pubblicate le Commissioni, riunione il 16 giugno. Tutte info dall’insediamento al Colloquio LO SPECIALE Bullismo, dipendenze digitali, isolamento, comportamenti a rischio: riconoscere, prevenire e intervenire. Percorso di formazione in 3 incontri per docenti e per la comunità educante Corso di dizione per docenti, edizione estiva. Iscriviti, posti limitati La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Esame di MATURITÀ 2026: cosa CAMBIA Reazioni a caldo

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