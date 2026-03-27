Esame di Maturità 2026 | ecco come si svolge Dal calendario alle regole per l’ammissione | pubblicata l’ORDINANZA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza n. 54 del 26 marzo 2026, che stabilisce le modalità di svolgimento dell’esame di maturità per l’anno scolastico 20252026. La normativa definisce il calendario, le regole di ammissione e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza n. 54 del 26 marzo 2026, che disciplina lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l’anno scolastico 20252026. Il provvedimento definisce calendario, modalità delle prove e criteri di ammissione, riprendendo il quadro normativo del d.lgs. 622017 e delle successive disposizioni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Maturità 2026: ecco la materia della seconda prova, le 4 discipline del colloquio. Come si svolge l’esame [LO SPECIALE]Torna l'Esame di Maturità: dal 2026 sarà questa la nuova e classica (forse mai abbandonata) dicitura per gli esami finali delle classi V della scuola... Maturità 2026: ecco i requisiti completi per l’ammissione degli studenti all’EsameEsami di Maturità 202526: requisiti di ammissione per candidati interni, esterni, abbreviazione per merito. Contenuti e approfondimenti su Esame di Maturità 2026 ecco come si... Temi più discussi: Formazione delle commissioni dell'esame di Maturità 2026; Maturità 2026, arriva il diploma digitale: l'annuncio del ministero; Maturità 2026, nuovo esame con numero minore di commissari ma compensi fermi ancora al 2007?; Maturità 2026, pubblicata nota sulla formazione delle commissioni: domande dal 26 marzo al 13 aprile - PDF. Maturità 2026, pubblicata nota sulla formazione delle commissioni: domande dal 26 marzo al 13 aprile – PDFOggi, 25 marzo, è stata emanata la nota che disciplina la formazione delle commissioni dell’esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026.Il documento definisce le modalità di formazione delle com ... tecnicadellascuola.it Maturità 2026, nuovo esame con numero minore di commissari ma compensi fermi ancora al 2007?Maturità 2026, al via la domanda su Istanzeonline per la commissione in qualità di Presidente e/o commissario. Ci saranno nuovi compensi? orizzontescuola.it La formazione maschile avrà un esame di maturità per i playoff contro Modica, mentre la ragazze giocheranno contro la capolista Amando Ionica. - facebook.com facebook