Esame Maturità 2026 online le Commissioni Ecco il motore di ricerca

Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono state pubblicate le commissioni dell’Esame di Maturità 2026. È possibile consultare il motore di ricerca per trovare i nomi dei membri e le rispettive scuole coinvolte. La pubblicazione avviene in anticipo rispetto alla data d’esame, consentendo agli studenti di verificare i componenti delle commissioni. La lista è aggiornata e disponibile online da oggi.

Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono disponibili, da oggi, le commissioni dell’Esame di Maturità. L’apposito motore di ricerca con le commissioni è raggiungibile all’indirizzo: La nota MIM n. 90455 del 25 marzo 2026 ribadisce “L’art. 1, co. 4, del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di maturità rientri tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. E ancora Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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ESAME DI MATURITÀ 2026: COME FARE DOMANDA PER COMMISSARIO E/O PRESIDENTE

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