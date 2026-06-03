Il concerto degli Iron Maiden allo Stadio San Siro il 17 giugno prevede una scaletta che ripercorre i brani più rappresentativi della loro carriera. La serata sarà dedicata a celebrare i successi storici della band e il loro contributo all’heavy metal. La scaletta include pezzi classici e alcuni brani recenti, senza indicazioni su eventuali variazioni o sorprese. L’evento si inserisce nel tour europeo della band.

Più che un semplice concerto, quello che gli Iron Maiden porteranno sul palco dello Stadio San Siro il 17 giugno si preannuncia come una celebrazione della propria storia artistica e del ruolo centrale che la band ha avuto nella costruzione dell’immaginario dell’heavy metal moderno. La scaletta scelta per l’occasione è infatti un percorso attraverso gli anni che hanno consacrato il gruppo tra le formazioni più influenti della musica rock. L’impressione è quella di un viaggio che privilegia la dimensione epica e narrativa del repertorio maideniano. Dalle atmosfere oscure e teatrali di “Phantom of the Opera” alle suggestioni letterarie di... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iron Maiden a San Siro: la scaletta del concerto del 17 giugno

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Iron Maiden - San Siro 2026 | Trailer

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Temi più discussi: IRON MAIDEN: informazioni sulla mobilità per il concerto allo Stadio San Siro; Iron Maiden, in scaletta un brano che non suonavano da 38 anni; IRON MAIDEN: video dalla prima data del tour 2026; Iron Maiden, via al tour: la scaletta eseguita ad Atene. Il 17 giugno l’unica data italiana a Milano.

Concerto Iron Maiden Giugno reddit

Adesso rinunciare allo show è indubbiamente molto più difficile. #IronMaiden #InfiniteDreams #IronMaidenItalia x.com

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