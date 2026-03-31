Concerto Gigi D’Alessio a Milano | la scaletta dei brani

Milano si appresta ad ospitare due concerti di Gigi D’Alessio all’Unipol Forum, in programma il 31 marzo e il 1° aprile 2026. La serata prevede l’esecuzione di diversi brani scelti dall’artista, anche se non sono stati ancora resi noti i dettagli della scaletta. I biglietti sono stati messi in vendita e l’evento attira un pubblico numeroso di fan.

Milano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi della primavera 2026: il ritorno di Gigi D’Alessio con due concerti all’Unipol Forum, in programma il 31 marzo e il 1° aprile. Due serate già sold out che confermano ancora una volta il forte legame tra l’artista napoletano e il suo pubblico. Un tour di grande successo. Il tour “Gigi Palasport” sta attraversando l’Italia con numeri da record, portando sul palco oltre trent’anni di carriera. Dopo i trionfi del 2025 – tra cui il doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona e le sette serate a Piazza del Plebiscito – il cantautore continua a collezionare successi anche nel 2026. 🔗 Leggi su Funweek.it Articoli correlati Leggi anche: Terni, prove di ‘Gigi Palasport’ e concerto di Gigi D’Alessio: grandi manovre al PalaTerni. ORDINANZA Gigi D’Alessio canta alla festa di Eros Ramazzotti Tutto quello che riguarda su Concerto Gigi Temi più discussi: Gigi D’Alessio a Torino, la possibile scaletta del concerto all’Inalpi Arena; Gigi d’Alessio torna in concerto con il Palasport 2026 – Scaletta, date e biglietti; Gigi D’Alessio, la probabile scaletta 2026 del concerto di Torino; Gigi D'Alessio in concerto - Gigi Palasport 2026. Scaletta Gigi D’Alessio al Forum di Assago, 31 marzo 2026Gigi D'Alessio in concerto ad Assago (Milano), Unipol Forum. Martedì 31 marzo nuova data del Tour 2026 di Gigi D'Alessio. Vediamo insieme la probabile scaletta in attesa di pubblicarla subito dopo lo ... radiomusik.it Gigi D'Alessio, due serate al Forum di Milano con Gigi PalasportDue serate in compagnia di Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano arriva oggi e domani, 31 marzo e 1 aprile, con Gigi Palasport ed è quasi sold out. Il ... leggo.it Servizio bus per il Concerto di Gigi D’Alessio a Bari - 15 Aprile 2026 - Palaflorio Organizziamo il servizio bus con partenza da: Tricase, Casarano, Gallipoli, Surano, Maglie, Corigliano D, Galatina, Zollino, Martano, Lecce, Copertino, Leverano, Torchiaro facebook