Stefano Cori Eriksen ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui ha dichiarato di stare bene e di essere a casa con la famiglia. La comunicazione ha come obiettivo rassicurare i follower sulle sue condizioni di salute. Non sono stati forniti dettagli medici o ulteriori informazioni sulla sua situazione. L’intervento si concentra esclusivamente sulla comunicazione di benessere e sulla presenza a casa con i propri cari.

di Stefano Cori Eriksen sul suo profilo Instagram ha mandato un messaggio nel quale ha rassicurato tutti sulle sue condizioni. Christian Eriksen ieri ha accusato un malore durante Danimarca-Ucraina, un grande spavento per lui, per la sua famiglia e per tutti gli appassionati. Fortunatamente sin da subito sono arrivate rassicurazioni sulle sue condizioni, ora è stato lui stesso a parlare tramite il proprio profilo Instagram. Questo il suo messaggio: ERIKSEN SU INSTAGRAM Voglio farvi sapere che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia. Come potete immaginare, lo shock somministrato dal mio defibrillatore impiantabile ha avuto un impatto notevole su di me e sulla mia famiglia, ma voglio rassicurare tutti: questa situazione era diversa da quella del 2021. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Eriksen: «Voglio farvi sapere che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia»

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