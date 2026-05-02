Zayn Malik ha annunciato la cancellazione di ventuno concerti del suo Konnakol Tour, tra cui l’intera tranche statunitense. In un messaggio ai fan, ha spiegato di essere a casa per riprendersi, assicurando che sta bene e che tornerà più forte e in forma di prima. La decisione ha causato disappunto tra il pubblico, che aveva già programmato di assistere alle sue esibizioni.

Per la disperazione dei suoi fan, Zayn Malik ha annunciato la cancellazione di ventuno concerti, precedentemente programmati, inclusa l’intero ramo statunitense del suo Konnakol Tour. L’ex One Direction ha scritto su Instagram: “Ho dovuto rivedere i miei piani per i prossimi mesi e ridurre il numero di concerti del Konnakol Tour. Voglio assicurarmi di poter comunque incontrare il maggior numero possibile di voi. Non vedo l’ora di suonare per voi e spero di vedere presto tutti voi in giro per il mondo”. Zayn Malik riduce il numero degli show per motivi di salute. Il 17 aprile, giorno di uscita del suo nuovo album -intitolato, appunto, Konnakol – Zayn era stato ricoverato in ospedale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zayn Malik ha cancellato diverse date del Konnakol Tour: “Sono a casa a riprendermi, sto bene e sarò più forte e in forma che mai”

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“Sono a casa a riprendermi”. Zayn Malik ha cancellato un pezzo del suo tour a causa di problemi di salute. Il cantante era stato ricoverato qualche giorno fa: - facebook.com facebook

Zayn sta meglio, ma buona parte delle date sono state cancellate. Le nuove le trovate al seguente link: inzayn.com/tour/fbclid=P… x.com