L’attrice ha raccontato di aver attraversato un momento difficile durante il parto, quando ha avuto una grave emorragia durante un cesareo. Ha spiegato di aver subito sette trasfusioni di sangue e di aver rischiato la vita. Dopo aver partorito, ha dichiarato di aver desiderato solo sentire la bambina piangere per sapere che era viva. Ha anche riferito di essere stata molto vicina alla morte in quei momenti e di aver pensato a sacrificarsi per la salute della figlia.

Parlando con E! News, la star di Nashville ha spiegato di aver avuto una grave emorragia durante il parto. «Durante il cesareo sapevo che stavo bussando alla porta della morte», ha raccontato. Ma, in quel momento, i suoi pensieri erano rivolti soltanto alla bambina: «È stato il momento più “materno” della mia vita. Ho detto: “Dio, ti prego, fammi sentire piangere mia figlia. Voglio solo sapere che sta bene e, se è arrivato il mio momento, allora va bene così”». Hayden Panettiere ha subito sette trasfusioni di sangue e ha avuto anche un’infezione. Ma ha detto che sarebbe stata pronta a sacrificarsi pur di sapere che la figlia era al sicuro: «Non avevo affatto paura». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hayden Panettiere: «Quando ho partorito mia figlia, sono stata a un passo dalla morte. Volevo solo sentirla piangere per sapere che stesse bene, io ero pronta a sacrificarmi»

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Sapevo di essere a un passo dalla morte: Hayden Panettiere racconta il parto choc e il crollo dopo la nascita della figlia ilfattoquotidiano.it/2026/05/19/ero… x.com

Hayden Panettiere nel Hollywood Reporter reddit