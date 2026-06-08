Christian Eriksen, ricoverato in ospedale dopo aver collassato durante un’amichevole, si trova ora in buone condizioni e con buon umore, secondo il medico della nazionale danese. L’incidente è avvenuto cinque anni dopo il suo arresto cardiaco durante gli Europei. La situazione di Eriksen è diversa da quella di Bove, coinvolto in un episodio di malore in campo, ma senza complicazioni gravi.

Christian Eriksen è di “buon umore”, ha dichiarato il medico della nazionale danese, nonostante sia stato ricoverato in ospedale dopo essere collassato durante l’amichevole tra Danimarca e Ucrai na, cinque anni dopo l’arresto cardiaco subito durante gli Europei. L’ex centrocampista del Manchester United, 34 anni, a cui è stato impiantato un pacemaker dopo il malore del 2021, è caduto a terra al 64? minuto della partita di domenica a Odense. Lo staff medico si è precipitato in campo, mentre i giocatori di entrambe le squadre si sono radunati intorno a lui per proteggere la scena da telecamere e smartphone. L’arbitro ha sospeso la partita e Eriksen è stato successivamente portato in ospedale, protetto dai giocatori di entrambe le squadre mentre usciva dal campo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Eriksen sta meglio dopo il malore in campo: perché il caso Bove è diverso

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Come sta oggi Christian Eriksen, il messaggio dall’ospedale: “È di buon umore”. Le condizioni dopo il malore e il ruolo del defibrillatoreChristian Eriksen è in buone condizioni e si trova in ospedale, dove è stato ricoverato dopo il malore durante un’amichevole domenicale.

Paura per Eriksen, nuovo malore in campo: le condizioniDurante un'amichevole tra Danimarca e Ucraina, il centrocampista danese Christian Eriksen si è accasciato a terra.

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#Eriksen, comunicato #Danimarca dopo il nuovo malore: Sta bene, presto sarà dimesso #SkySport x.com

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