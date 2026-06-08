Christian Eriksen è in buone condizioni e si trova in ospedale, dove è stato ricoverato dopo il malore durante un’amichevole domenicale. Il giocatore è di buon umore, secondo quanto comunicato dall’ospedale. La sua situazione è stabile e il ruolo del defibrillatore è stato determinante nel suo recupero. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle sue condizioni di salute è stato reso pubblico.

Christian Eriksen sta bene ed è in fase di recupero dopo il malore che lo ha colpito domenica sera durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina. A meno di 24 ore dall’episodio che ha riportato alla mente il dramma degli Europei del 2021, arrivano segnali rassicuranti dall’ospedale dove il centrocampista è stato ricoverato per accertamenti. Restano ancora molti interrogativi sulle cause dell’accaduto, ma le notizie diffuse dalla federazione danese e dal medico della Nazionale hanno contribuito ad allentare la preoccupazione che aveva travolto il mondo del calcio. Le condizioni di Eriksen: “Sta bene ed è di buon umore”. L’aggiornamento più importante è arrivato lunedì mattina da Morten Boesen, medico della Nazionale danese, che ha parlato direttamente con il giocatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Come sta oggi Christian Eriksen, il messaggio dall’ospedale: “È di buon umore”. Le condizioni dopo il malore e il ruolo del defibrillatore

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Nazionale Danimarca-Ucraina, malore per Christian Eriksen. Il medico: Ecco come sta Continua qui ift.tt/8QYbsMq #lazio #laziopress x.com

[Denmark FA] Dal dott. Morten Boesen: Siamo in costante contatto con Eriksen e i medici in ospedale. Ma Christian sta bene e mi ha chiesto di salutare tutti i giocatori e far sapere loro che va tutto bene. reddit

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