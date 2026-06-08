Eriksen rassicura dopo il malore | Sto bene ora penso alle vacanze con la mia famiglia

Da webmagazine24.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il malore durante una partita amichevole, il centrocampista ha comunicato di stare bene e di essere tornato a casa con la famiglia. Ha scritto su Instagram di voler rassicurare i tifosi e ha aggiunto che ora pensa alle vacanze con i suoi cari. Non ci sono ulteriori dettagli sulla sua condizione o su eventuali accertamenti medici.

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(Adnkronos) – Christian Eriksen rassicura tutti gli appassionati dopo il malore accusato ieri in campo con la maglia della Danimarca, in amichevole contro l'Ucraina: "Voglio far sapere a tutti – ha scritto il centrocampista su Instagram – che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia. Voglio rassicurare tutti che è una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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