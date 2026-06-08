Dopo aver ceduto improvvisamente in campo durante un’amichevole, il centrocampista ha pubblicato un messaggio su Instagram per rassicurare i tifosi. Ha spiegato che sta bene e che il pacemaker ha funzionato correttamente. Ha inoltre precisato che la situazione è diversa rispetto a quella del 2021, senza fornire ulteriori dettagli medici. La notizia ha suscitato sollievo tra i supporter.

"Voglio far sapere a tutti che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia. Voglio rassicurare tutti che è una situazione differente rispetto a quella del 2021". A quasi ventiquattrore dal malore accusato in campo con la Danimarca durante l'amichevole contro l'Ucraina, Christian Eriksen sceglie un post social per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. "Mi sento bene e la mia guarigione è già iniziata - ha scritto su Instagram -. Grazie alla competenza dei medici il mio pacemaker ha funzionato esattamente come previsto: tutelarmi quando ne ho bisogno. Per ora penso al recupero, trascorrere del tempo con la mia famiglia, andare in vacanza e giocare a calcio con i miei figli". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eriksen rassicura dopo il malore: "Sto bene, il pacemaker ha funzionato. Situazione diversa dal 2021"

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