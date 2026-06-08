Durante un’amichevole, il calciatore danese Christian Eriksen si è improvvisamente accasciato a terra. Immediato l’intervento dei soccorritori che hanno utilizzato un defibrillatore per rianimarlo. Il personale sanitario ha poi trasportato Eriksen in ospedale per ulteriori controlli. L’incidente ha richiamato l’attenzione sui rischi cardiaci legati all’attività sportiva e sull’importanza delle attrezzature di emergenza sui campi.

Sembra un film giù visto, quello del calciatore danese Christian Eriksen, che domenica sera si è accasciato durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina. Se il medico della nazionale danese, Morten Boesen, tranquillizza sulle condizioni del giovane (“sta bene. È con la sua famiglia ed è di buon umore. Si prevede possa essere dimesso presto e tornare a casa”), l’episodio ricorda molto da vicino quanto accadde al calciatore durante la fase finale del Campionato Europeo del 2021. Quasi cinque anni fa, i fan seguirono col fiato sospeso il malore durante la partita d’esordio della Danimarca agli Europei contro la Finlandia: all’epoca il calciatore fu salvato dalle manovre di rianimazione in campo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Eriksen, il malore e il defibrillatore: tutti i rischi per il cuore

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Come sta oggi Christian Eriksen, il messaggio dall’ospedale: “È di buon umore”. Le condizioni dopo il malore e il ruolo del defibrillatoreChristian Eriksen è in buone condizioni e si trova in ospedale, dove è stato ricoverato dopo il malore durante un’amichevole domenicale.

Paura per Eriksen, nuovo malore in campo: le condizioniDurante un'amichevole tra Danimarca e Ucraina, il centrocampista danese Christian Eriksen si è accasciato a terra.

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