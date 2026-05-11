Gene Gnocchi contro Lele Adani | Parla solo di se stesso Crede di essere il Verbo
Il comico e conduttore, noto anche per aver condotto la Domenica Sportiva, ha rivolto dure parole a Lele Adani, dopo le dichiarazioni del commentatore sulla recente partita del Milan. Gnocchi ha commentato pubblicamente che Adani si concentra esclusivamente su se stesso e afferma di essere il riferimento assoluto, usando toni critici e diretti. La discussione si inserisce nel contesto di confronti tra figure del mondo sportivo e televisivo.
Il comico e conduttore, ex Domenica Sportiva, attacca Lele Adani dopo la sfuriata contro il Milan: "Parla solo di se stesso e crede di essere il Verbo".🔗 Leggi su Fanpage.it
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