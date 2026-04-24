Crisi energia | Tusk attacca Bruxelles serve un’Europa più reattiva

Il premier polacco ha criticato la Commissione Europea riguardo alla gestione della crisi energetica, evidenziando l'inefficacia dei monitoraggi sui costi energetici. La disputa si è svolta a Cipro, dove si è discusso anche della possibile minaccia alla stabilità dei bilanci pubblici a causa delle difficoltà nel controllare le spese nel settore. La polemica tra Varsavia e Bruxelles si concentra sulla capacità dell’Europa di rispondere rapidamente alle sfide energetiche.

? Cosa sapere A Cipro il premier polacco Tusk contesta la gestione della Commissione Europea.. L'inefficacia dei monitoraggi sui costi energetici minaccia la stabilità dei bilanci pubblici.. A Cipro, il premier polacco Tusk ha contestato duramente l’inefficacia delle strategie europee contro l’impennata dei costi energetici, scagliandosi contro la gestione della Commissione Europea durante un vertice informale dell’Unione. Il leader di Varsavia ha espresso un profondo dissenso riguardo alle modalità con cui Bruxelles intende affrontare la crisi, nata dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente che hanno colpito le catene di approvvigionamento globale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi energia: Tusk attacca Bruxelles, serve un’Europa più reattiva Notizie correlate Meloni: "Italia ha conti in ordine". Ma attacca i debiti del passato e incalza l’UE sull'energia: «Serve più coraggio»Giorgia Meloni, intervenuta in un doorstep prima della cena dei leader UE a Cipro, ha tracciato la linea economica del Governo, muovendosi tra la... Leggi anche: Energia e flessibilità sui conti, Meloni a Cipro prova a scuotere l’Europa: «Serve più coraggio»