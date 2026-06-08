Empoli | tre serate tra street food e musica al Parco Brusciana

Notizia in breve

Al Parco Brusciana di Empoli si svolgono tre serate dedicate allo street food e alla musica. Durante gli eventi sono previste diverse specialità gastronomiche di strada, senza specificare quali. Il primo appuntamento si svolge con un concerto in programma per il sabato sera, con un artista che si esibirà sul palco. Le altre due serate includono attività di street food e musica, anche se non sono stati comunicati dettagli sugli artisti o le esibizioni previste.