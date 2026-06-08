Empoli | tre serate tra street food e musica al Parco Brusciana
Al Parco Brusciana di Empoli si svolgono tre serate dedicate allo street food e alla musica. Durante gli eventi sono previste diverse specialità gastronomiche di strada, senza specificare quali. Il primo appuntamento si svolge con un concerto in programma per il sabato sera, con un artista che si esibirà sul palco. Le altre due serate includono attività di street food e musica, anche se non sono stati comunicati dettagli sugli artisti o le esibizioni previste.
Quali specialità dello street food troverai al Parco Brusciana? Chi si esibirà sul palco sabato sera per far cantare tutti? Come cambierà l'atmosfera del giardino domenica con il vinile? Quali altri eventi caratterizzano il calendario di giugno in zona??? In Breve Inizio appuntamenti quotidiani alle ore 18:30 presso il giardino Palmiro Mancini. Venerdì 19 giugno DJ set di Cipo apre la manifestazione. Sabato 20 giugno esibizione dei Pive nel Sacco e DJ set di Fritz. Domenica . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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