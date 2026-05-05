Bissuola Spring Fest 2026 | tre giorni di musica giochi e street food al Parco

Dal 15 al 17 maggio 2026, il Parco della Bissuola ospiterà il Bissuola Spring Fest, un evento di tre giorni con ingresso gratuito. Durante l'iniziativa saranno allestiti mercatini dell'artigianato, food truck con specialità italiane, aree dedicate ai giochi gonfiabili e alla ludoteca, oltre a performance musicali dal vivo. La manifestazione coinvolgerà visitatori di tutte le età, offrendo un programma di attività e intrattenimento nel parco cittadino.

Dal 15 al 17 maggio 2026 il Parco della Bissuola si anima con il Bissuola Spring Fest, tre giornate a ingresso libero tra mercatini dell'artigianato, food truck con specialità da tutta Italia, area gonfiabili, ludoteca e musica dal vivo.Venerdì sera apre il live dei Machine Guns, tributo ai.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Spring Fest 2026, mercatini, musica, street food InDiga a Sottomarina