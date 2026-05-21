Inaugurata nei Chiostri a Fiorenzuola la mostra fotografica A testa alta
È stata aperta al pubblico nei Chiostri del Comune di Fiorenzuola d’Arda la mostra fotografica intitolata “A testa alta”. L’esposizione presenta immagini dedicate a figure come Pio La Torre, Carlo Alberto dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Sono esposte anche fotografie di altri uomini e donne che hanno vissuto e testimoniato eventi legati alla lotta contro la criminalità organizzata. L’inaugurazione si è svolta alla presenza delle autorità locali e di alcuni cittadini.
È stata inaugurata, presso i Chiostri del Comune di Fiorenzuola d’Arda, la mostra fotografica “A testa alta”, dedicata alle figure di Pio La Torre, Carlo Alberto dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nonché agli uomini e alle donne che, insieme a loro, hanno testimoniato fino. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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