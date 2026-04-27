Seconda edizione del Premio letterario Chiostri e Inchiostri Opera Prima a Noci

A Noci si svolge la seconda edizione del Premio letterario «Chiostri e Inchiostri Opera Prima», evento dedicato agli autori emergenti. L’iniziativa si inserisce all’interno della settima edizione del festival «Chiostri e Inchiostri», che si terrà dal 23 al 26 luglio 2026. La manifestazione si svolge in un contesto culturale consolidato nella regione, attirando partecipanti e pubblico interessati alla promozione delle nuove scritture.

Torna a Noci il Premio letterario «Chiostri e Inchiostri Opera Prima», giunto alla sua seconda edizione, e lo fa all’interno di un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale pugliese: la settima edizione del festival «Chiostri e Inchiostri», in programma dal 23 al 26 luglio 2026 nel.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Premio letterario “Insieme si cresce”: annunciata la giuria della seconda edizioneIl concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, chiamati a partecipare con racconti inediti in lingua italiana, a tema... Poesia, narrativa e saggistica: parte la nuova edizione del Premio letterario nazionaleMESAGNE - Un'eredità culturale che dura da 23 anni: da oltre due decenni il Premio letterario nazionale "Città di Mesagne" rappresenta un ponte tra... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Seconda edizione del Premio letterario Chiostri e Inchiostri Opera Prima a Noci; MOLA DI BARI – OrgaNova – Domenica 26 aprile Francesca De Santis prosegue la stagione di Organova 2026, nella Chiesa di S. Antonio; Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti al Palatour di Bitritto con ‘ Buongiorno, Ministro ‘; Discarica Martucci, incontro in Regione Puglia con l’assessora all’Ambiente Ciliento. Premio letterario Valle d'Aosta, Pierantozzi vince la seconda edizioneAlcide Pierantozzi vince con Lo sbilico (Einaudi) la seconda edizione del Premio Letterario Valle d’Aosta. Il libro, finalista del Premio Strega 2026, è stato scelto dalla giuria presieduta da Paolo ... ansa.it Il 17 aprile segna una data fondamentale per la letteratura contemporanea: la prima pubblicazione di un’opera capace di trascendere il genere distopico per farsi riflessione universale sui diritti e sulle libertà civili. Con ‘Il racconto dell'ancella’ e il suo atteso - facebook.com facebook