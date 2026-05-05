Il countdown è terminato. Come previsto dai rumor delle ultime settimane, questa mattina, mercoledì 5 maggio 2026, è stato ufficialmente rilasciato il nuovo trailer de L’Odissea, l’attesissimo ritorno dietro la macchina da presa di Christopher Nolan. Il film, che promette di ridefinire il genere epico-storico, arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a partire da luglio 2026. Un cast da Oscar: da Matt Damon a Zendaya. Il trailer, della durata di oltre due minuti, offre uno sguardo ravvicinato a una produzione mastodontica. Le prime immagini mostrano un intenso Matt Damon (Ulisse) impegnato in una brutale battaglia contro i Ciclopi, mentre Robert Pattinson interpreta un minaccioso Antinoo, pronto a reclamare il trono di Itaca.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Odissea: Online il trailer del film di Christopher Nolan e svela un’epica senza precedenti!

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Rilasciato il trailer ufficiale di The Odyssey di Christopher Nolan. x.com