Ellen Hidding si innamora del Lago Maggiore | non resiste alI' Isola dei Pescatori e al granito rosa di Baveno

Ellen Hidding ha visitato il Lago Maggiore, passando dall'Isola dei Pescatori a Baveno. La conduttrice ha mostrato entusiasmo per il paesaggio, in particolare per il granito rosa di Baveno. La sua presenza sul lago è stata documentata da foto pubblicate sui social. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle sue impressioni o intenzioni future.

La bellezza del Lago Maggiore, il fascino dell'Isola dei Pescatori e di Baveno hanno conquistato Ellen Hidding. La conduttrice di Melaverde lo storico programma televisivo di Canale 5 dedicato all'agricoltura, all'ambiente, all'enogastronomia e alle antiche tradizioni, domenica 7 giugno ha fatto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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