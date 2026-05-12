Lago Trasimeno la lettera dell' imprenditore | Proteggere Isola Maggiore è nostro dovere

Da perugiatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un imprenditore ha scritto una lettera aperta rivolta a Isola Maggiore, sottolineando che proteggere l’isola è un suo dovere. La comunicazione è firmata da Francesco Storniolo, titolare del Castello Guglielmi e fondatore di una società di costruzioni. La missiva si rivolge all'isola e alle sue questioni di tutela, senza approfondimenti su eventuali azioni o progetti specifici.

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Una lettera aperta per Isola Maggiore. La firma in calce è quella dell'imprenditore Francesco Storniolo, proprietario del Castello Guglielmi e fondatore della società Luxor Building. Nella missiva l'imprenditore scrive che “in questi giorni Isola Maggiore sta vivendo momenti di forte.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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