Lago Trasimeno la lettera dell' imprenditore | Proteggere Isola Maggiore è nostro dovere

Un imprenditore ha scritto una lettera aperta rivolta a Isola Maggiore, sottolineando che proteggere l’isola è un suo dovere. La comunicazione è firmata da Francesco Storniolo, titolare del Castello Guglielmi e fondatore di una società di costruzioni. La missiva si rivolge all'isola e alle sue questioni di tutela, senza approfondimenti su eventuali azioni o progetti specifici.

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