Il Giro d’Italia al primo riposo Eulálio resiste in Rosa ma l’ombra di Vingegaard si fa gigantesca

Il Giro d’Italia si prende una pausa dopo sette tappe, lasciando spazio a un giorno di riposo per i ciclisti. Durante questa prima parte della corsa, il percorso è stato caratterizzato da diversi momenti di tensione e da alcune sorprese, con il portacolori in maglia rosa che mantiene la leadership. La sfida tra i favoriti si fa sempre più evidente, mentre l’ombra di un avversario di grande livello si allunga sulla classifica generale. La corsa riprenderà tra qualche giorno, pronta a regalare nuove emozioni.

La carovana del Giro d’Italia si ferma per il primo giorno di meritato riposo, lasciandosi alle spalle una prima settimana intensa, nervosa e ricca di colpi di scena. La nona tappa, con l’arrivo in quota sull’Appennino bolognese, doveva essere il primo vero spartiacque per gli uomini di classifica, e così è stato. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) ha rotto gli indugi, staccando tutti con una progressione irresistibile che ha ricordato le sue versioni migliori da Tour de France. Solo Felix Gall (Red Bull-BORA-hansgrohe) ha provato a limitare i danni, mentre l’ottimo Davide Piganzoli si è confermato una splendida realtà per il ciclismo italiano, chiudendo sul podio di tappa. 🔗 Leggi su Sportface.it

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GIRO D'ITALIA 2026 - DUEL AU GÉNÉRAL ! Jonas Vingegaard SURPASSE Felix Gall et remporte l'étape 9

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