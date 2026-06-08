Elezioni Roma 2027 Gualtieri | Non mi risulta Calenda candidato a destra

Durante un’intervista, il sindaco di Roma ha dichiarato di non avere notizie riguardo a una candidatura di Calenda a destra per le elezioni del 2027. Ha risposto in modo tranquillo, senza esprimere opinioni o supposizioni. La sua posizione si è limitata a confermare l’assenza di informazioni ufficiali su eventuali candidati di questa area politica. La dichiarazione è stata rilasciata ai microfoni dell’Adnkronos.

Un Gualtieri tranquillo quello che si è presentato ai microfoni dell'Adnkronos, intervistato dal direttore Davide Desario. Tra un anno a Roma si voterà per il rinnovo del consiglio e il primo cittadino uscente non sembra preoccupato dagli avversari: “Lascio al centrodestra la scelta e la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni Roma 2027, il renziano Nobili risponde a Calenda: "Solo chi non vuole bene alla città pensa a candidato di destra"Il senatore di Azione ha dichiarato che non dà per scontato l’appoggio a un candidato di sinistra per le prossime elezioni a Roma e ha aperto alla...

VIDEO | Elezioni Roma 2027, Calenda: "L'appoggio a Gualtieri non è scontato"Durante le elezioni di Roma nel 2027, il leader di Italia Viva ha dichiarato che il supporto a Gualtieri non è garantito.

Temi più discussi: Elezioni Roma 2027, Vannacci lancia la sfida al centrodestra e a Gualtieri: Avremo un nostro candidato sindaco; Elezioni 2027, gli under 30 del Pd riuniscono il campo largo e chiedono ascolto a Gualtieri; Vannacci rivale del centrodestra a Roma: Nel 2027 avremo un nostro candidato sindaco; Il campo largo senza il centro è destinato a fallire nel 2027.

Al via il cantiere del termovalorizzatore di Roma: a settembre 2029 la prima consegna di rifiuti reddit

VIDEO | Elezioni Roma 2027, Calenda: L'appoggio a Gualtieri non è scontatoIl leader di Azione al podcast RomaToday Incontra spiazza un po' tutti sulla strategia del suo partito all'interno del perimetro del centrosinistra: Voglio capire chi sceglierà la destra, ha detto ... romatoday.it

Carlo Calenda: Il centro di Roma è il peggiore d'Europa. Gualtieri? Prima voglio capire chi candidano a destraIl senatore e leader di Azione è stato ospite del podcast RomaToday Incontra, durante il tour di presentazione dell'ultimo libro. Sulle elezioni del 2027 avverte: Noi non candidiamo nessuno, discut ... romatoday.it