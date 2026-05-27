Elezioni Roma 2027 il renziano Nobili risponde a Calenda | Solo chi non vuole bene alla città pensa a candidato di destra

Da romatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il senatore di Azione ha dichiarato che non dà per scontato l’appoggio a un candidato di sinistra per le prossime elezioni a Roma e ha aperto alla possibilità di valutare altre opzioni. La sua posizione è stata commentata dal rappresentante di un partito di centro-sinistra, che ha criticato questa posizione, affermando che solo chi non ha a cuore la città può pensare di sostenere un candidato di destra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'intervista di Carlo Calenda al podcast “RomaToday Incontra” non è passata inosservata. Il senatore, leader di Azione, ha fatto sapere di non dare per scontato l'appoggio a Roberto Gualtieri quando sarà ufficialmente in corsa per il secondo mandato, non escludendo la possibilità di valutare il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

VIDEO | Elezioni Roma 2027, Calenda: "L'appoggio a Gualtieri non è scontato"Durante le elezioni di Roma nel 2027, il leader di Italia Viva ha dichiarato che il supporto a Gualtieri non è garantito.

Leggi anche: Carlo Calenda: "Il centro di Roma è il peggiore d'Europa. Gualtieri? Prima voglio capire chi candidano a destra"

Temi più discussi: Elezioni Roma 2027, centrodestra in alto mare. Meloni cerca un nome e gli alleati pressano; Elezioni Roma 2027, Rampelli: Io candidato sindaco? Se me lo chiedessero non potrei dire di no; Vannacci guarda a Milano e Roma nel 2027. E su FI: Non mi risulta che Marina sia un uomo politico; Il candidato sindaco (nato a Roma) difende la sua milanesità: Ognuno nasce due volte, io ho scelto Milano.

elezioni roma elezioni roma 2027 ilElezioni Roma 2027, Rampelli: Io candidato sindaco? Se me lo chiedessero non potrei dire di noIl deputato di FdI: Se qualcuno mi dovesse chiedere di scendere in campo non sarei in condizione sicuramente di dire no. Dal centrodestra non è ancora arrivato il nome di chi sfiderà Gualtieri ... romatoday.it

Elezioni Roma 2027, riunione fiume di FdI. Sul tavolo tre nomi, la scelta entro l'estateIl tempo stringe, il centrodestra è a caccia di un candidato che possa correre adeguatamente contro il sindaco uscente Roberto Gualtieri. L'obiettivo non ufficiale era quello di trovare una quadra a ... romatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web