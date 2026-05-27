Elezioni Roma 2027 il renziano Nobili risponde a Calenda | Solo chi non vuole bene alla città pensa a candidato di destra

Il senatore di Azione ha dichiarato che non dà per scontato l’appoggio a un candidato di sinistra per le prossime elezioni a Roma e ha aperto alla possibilità di valutare altre opzioni. La sua posizione è stata commentata dal rappresentante di un partito di centro-sinistra, che ha criticato questa posizione, affermando che solo chi non ha a cuore la città può pensare di sostenere un candidato di destra.

L'intervista di Carlo Calenda al podcast “RomaToday Incontra” non è passata inosservata. Il senatore, leader di Azione, ha fatto sapere di non dare per scontato l'appoggio a Roberto Gualtieri quando sarà ufficialmente in corsa per il secondo mandato, non escludendo la possibilità di valutare il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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