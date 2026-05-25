VIDEO | Elezioni Roma 2027 Calenda | L' appoggio a Gualtieri non è scontato

Notizia in breve

Durante le elezioni di Roma nel 2027, il leader di Italia Viva ha dichiarato che il supporto a Gualtieri non è garantito. Il partito di Calenda non entrerà ufficialmente in maggioranza, come invece ha fatto Azione a dicembre con il voto favorevole al bilancio capitolino. La posizione di Italia Viva resta indipendente e non ha ancora deciso se appoggiare o meno il candidato sindaco.