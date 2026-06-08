Elezioni provinciali nasce il coordinamento dei candidati civici
In vista delle elezioni provinciali del 14 giugno, è stato costituito un nuovo coordinamento di candidati civici. Si tratta di un gruppo di rappresentanti provenienti da esperienze civiche distribuite sul territorio, che si confrontano in vista del voto dei consiglieri comunali di 101 Comuni. Il coordinamento si propone come un punto di riferimento per i candidati, senza coinvolgimenti di partiti politici. Nessuna dichiarazione o posizione ufficiale è stata comunicata al momento.
In vista delle elezioni provinciali del prossimo 14 giugno, che vedranno chiamati al voto i consiglieri comunali dei 101 Comuni della Provincia, prende forma un nuovo spazio di confronto tra candidati e candidate provenienti da esperienze civiche diffuse sul territorio.A promuovere l'iniziativa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
ELEZIONI PROVINCIALI, IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO
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