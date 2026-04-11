Comunali di Reggio Calabria il coordinamento di FdI definisce la squadra dei candidati

Per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, Fratelli d’Italia ha annunciato i candidati che faranno parte della propria lista. La coordinatrice cittadina ha definito il gruppo come compatto e ben ancorato al territorio. La presentazione ufficiale si inserisce nel percorso di preparazione del partito per le consultazioni amministrative, senza ulteriori dettagli sui nomi o sulle strategie in campo.

“Una lista forte, credibile e profondamente radicata nel territorio”. Così Fratelli d’Italia, attraverso la coordinatrice cittadina Ersilia Cedro, descrive la squadra di candidati del partito che si prepara ad affrontare le elezioni comunali di Reggio Calabria.Nel corso della riunione del.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Elezioni Amministrative di Reggio, FdI definisce la squadraFratelli d’Italia accelera verso le Elezioni Amministrative di Reggio: squadra compatta e pieno sostegno a Cannizzaro Nel percorso che conduce alle... FdI a Reggio Calabria: coordinamento per incontro su sanità e referendum giustizia**Reggio Calabria, un incontro per affrontare sanità e referendum giustizia** A Reggio Calabria, in una giornata di sabato 7 febbraio, il...