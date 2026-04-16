Elezioni provinciali si vota domenica | tutti i candidati

Domenica si terranno le elezioni provinciali per il rinnovo del Consiglio Provinciale. La data scelta per il voto è il 19 aprile 2026. Sono stati presentati diversi candidati che si sfideranno per ottenere il seggio. La consultazione coinvolge gli elettori che devono recarsi alle urne per esprimere il loro voto. La campagna elettorale si sta concludendo in vista di questa giornata di elezioni.

Il 19 aprile 2026 la Provincia torna al voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 20:00, nel seggio costituito presso la sede della Provincia. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Elezioni provinciali, si vota domenica: tutti i candidati ELEZIONI PROVINCIALI, IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO Notizie correlate Domenica si vota per le elezioni provinciali: la sfida tra Pomes e Marchinna resa incerta da veti, veleni e franchi tiratoriMancano ormai pochissimi giorni all’appuntamento con le elezioni del presidente della Provincia e del consiglio provinciale, che si terranno... Elezioni Provinciali, sei liste in campo per il Consiglio: ecco tutti i candidatiSi è conclusa la due giorni dedicata alla presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elezioni amministrative: il 24 e il 25 maggio si vota in 37 comuni del Lazio; Fabrizio Santantonio rieletto presidente della Provincia di Lodi con 383 voti. Allo sfidante Delmiglio 236 voti; Elezioni provinciali Campobasso, domenica si vota: due liste in campo e 19 candidati; Si vota domani il rinnovo del consiglio della Provincia BAT. Fabrizio Santantonio rieletto presidente della Provincia di Lodi con 383 voti. Allo sfidante Delmiglio 236 votiSi sfidano il presidente uscente Fabrizio Santantonio, con un gruppo civico sostenuto anche dal centrosinistra, attuale sindaco di Maccastorna, ed Elia Delmiglio, primo cittadino di Casalpusterlengo, ... ilcittadino.it Elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Campobasso: l’affluenza definitiva si attesta all’83,47%CAMPOBASSO - Si chiude con un’affluenza complessiva dell’83,47% la giornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale ... molisenetwork.net BAT, Elezioni Provinciali senza bussola: il caos del "secondo livello" e la necessità di uno Stato Centrale. dott.ssa Brigida Anna Maria D’Aulisa "Dalla gestione dei rifiuti ai bilanci in bilico: il fallimento di un sistema che allontana i cittadini e favorisce le lobbies - facebook.com facebook