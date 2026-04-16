Elezioni provinciali si vota domenica | tutti i candidati

Da ilsipontino.net 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica si terranno le elezioni provinciali per il rinnovo del Consiglio Provinciale. La data scelta per il voto è il 19 aprile 2026. Sono stati presentati diversi candidati che si sfideranno per ottenere il seggio. La consultazione coinvolge gli elettori che devono recarsi alle urne per esprimere il loro voto. La campagna elettorale si sta concludendo in vista di questa giornata di elezioni.

Il 19 aprile 2026  la Provincia torna al voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 20:00, nel seggio costituito presso la sede della Provincia. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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ELEZIONI PROVINCIALI, IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO

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