Al ballottaggio a Macerata, il sindaco Sandro Parcaroli, candidato per il centrodestra, ha ottenuto oltre il 52% delle preferenze. Con questa vittoria, è stato confermato alla guida del Comune, diventando il secondo sindaco di centrodestra nella storia della città. La sua riconferma segna una continuità amministrativa per l’amministrazione locale.

L’imprenditore è anche presidente della provincia e ha sfiorato la rielezione al primo turno fermandosi al 49,96% delle preferenze Al ballottaggio il sindaco Sandro Parcaroli, candidato per il centrodestra, è stato confermato a Macerata per guidare la giunta cittadina con oltre il 52% delle preferenze. Un risultato prevedibile a fronte del risultato di due settimane fa, quando sfiorò per una manciata di voti la rielezione al primo turno, fermandosi poco sotto il 50%, al 49,96% delle preferenze. Oltre alla vocazione politica, Parcaroli è un imprenditore visionario, che nel 1982 ha fondato la società Med Computer a Macerata, diventata uno dei primi reseller di prodotti Apple in Italia, quando ancora il brand di Cupertino non godeva di un tale successo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Elezioni, Macerata conferma Parcaroli: è il secondo sindaco di centrodestra della storia del Comune

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elezioni comunali 2026: centrodestra protagonista nelle Marche

Notizie e thread social correlati

Gianluca Tittarelli dichiara la sconfitta, Sandro Parcaroli è di nuovo sindaco di Macerata. Che successo per il centrodestraDopo aver completato circa un quarto delle sezioni, il candidato sindaco di centrosinistra ha ammesso di aver perso le elezioni.

Macerata, Parcaroli sindaco bis: vince il ballottaggio (53%) su Tittarelli, il centrodestra detta leggeSandro Parcaroli è stato riconfermato sindaco di Macerata con il 53% dei voti al ballottaggio, battendo l’avversario del centrosinistra.

Temi più discussi: Lo staff del sindaco: Sandro è molto inc... Servono 50 commenti sul web in suo favore, altrimenti se ne va; Se non arrivano 50 commenti, Sandro molla Il vocale dello staff che agita il centrodestra; Scontro sul voto cattolico, Miliozzi: Parcaroli prigioniero di staff e assessori Sciapichetti: Offende la dignità dei credenti.

Elezioni, Macerata conferma Parcaroli: è il secondo sindaco di centrodestra della storia del ComuneL’imprenditore è anche presidente della provincia e ha sfiorato la rielezione al primo turno fermandosi al 49,96% delle preferenze ... ilgiornale.it

Lo speciale sulle elezioni comunaliLeggi su Sky TG24 l'articolo Risultati ballottaggio elezioni comunali Macerata, urne chiuse e spoglio in corso ... tg24.sky.it