Elezioni il presidente Cucè proclamato al Terzo Quartiere | Fratelli d' Italia pensa al ricorso

Notizia in breve

Il presidente del Terzo Quartiere è stato proclamato oggi con 10.604 voti. Manca ancora il Quarto Quartiere per completare le proclamazioni. Domani saranno ufficializzati i nove consiglieri eletti, tra cui Fria e Coglitore per il gruppo Sud chiama Nord e Signorino. Fratelli d’Italia sta valutando un ricorso contro alcuni risultati.