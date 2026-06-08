Elezioni il presidente Cucè proclamato al Terzo Quartiere | Fratelli d' Italia pensa al ricorso
Il presidente del Terzo Quartiere è stato proclamato oggi con 10.604 voti. Manca ancora il Quarto Quartiere per completare le proclamazioni. Domani saranno ufficializzati i nove consiglieri eletti, tra cui Fria e Coglitore per il gruppo Sud chiama Nord e Signorino. Fratelli d’Italia sta valutando un ricorso contro alcuni risultati.
Manca solo un Quartiere, il Quarto, per la proclamazione di tutti i presidenti. Oggi è stata la volta di Lino Cucè al Terzo con 10604 voti, domani la proclamazione dei nove colleghi eletti in Consiglio che dovrebbero essere a meno di sorprese Fria e Coglitore per Sud chiama nord, Signorino per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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