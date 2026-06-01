Ultimi seggi in ballo al Consiglio comunale Fratelli d' Italia verso il terzo seggio

Restano da assegnare gli ultimi due seggi del Consiglio comunale, con Fratelli d’Italia vicino al terzo seggio. La situazione è ancora in fase di definizione, in attesa della correzione dei verbali e della proclamazione ufficiale. I risultati definitivi devono essere ancora comunicati, e non sono stati annunciati i nomi degli eletti. La ripartizione dei seggi tra le diverse forze politiche si basa ancora sui numeri ufficiali non ancora confermati.

Come a Terzo e Quarto Quartiere in attesa della correzione dei verbali e della proclamazione situazione tutta da definire per gli ultimi dei trentadue seggi in Consiglio comunale. E' ancora priva di ufficialità la notizia in attesa che nei prossimi giorni l'ufficio elettorale centrale completi il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni 2026, lista Fratelli d'Italia: tutti i candidati al Consiglio comunaleNella giornata di oggi è stata consegnata a Palazzo Zanca la lista di Fratelli d'Italia, una delle sette liste che sosterranno la candidatura a...

Fratelli d’Italia compatta attorno a Dino Alonge: incontro conviviale con tutti i candidati al Consiglio comunaleA Agrigento si è svolto un incontro tra i candidati al Consiglio comunale di Fratelli d’Italia e il candidato sindaco Dino Alonge.

Argomenti più discussi: Elezioni comunali, le curiosità: le sfide tra ex coniugi e parenti mentre è in ballo il record delle preferenze; L’effetto Basile travolge il Consiglio, ecco i candidati eletti ma lo spoglio resta aperto; VIDEO | Federico Basile proclamato sindaco di Messina: commozione, applausi e fascia tricolore per il secondo mandato; Elezioni Comunali Reggio Calabria, seggi ancora in bilico: Pazzano e Lamberti potrebbero entrare in Consiglio Comunale | DATI.

Quartieri, ancora ritardi nelle proclamazioni: gli ultimi seggi in ballo tutti da definire ift.tt/kKexXIf ift.tt/pvXoaRN x.com