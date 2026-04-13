Miss Italia Mirigliani pensa al ricorso contro Ditonellapiaga | Usati per pubblicizzare un disco

Patrizia Mirigliani ha annunciato di voler presentare ricorso contro Ditonellapiaga, accusandola di aver utilizzato la vittoria a Miss Italia come strumento per promuovere un suo album musicale. La dichiarazione è stata fatta durante una conversazione con La Volta Buona, in cui ha espresso il suo punto di vista sulla questione legale nata intorno all'uso del titolo e del riconoscimento ottenuto nel concorso di bellezza.

A caldo, a La Volta Buona, Patrizia Mirigliani ha commentato la vittoria di Ditonellapiaga sulla causa che riguarda l'album Miss Italia Lei vuole continuare a tutelare il marchio fondato da suo padre e non le va giù che parallelamente all’inizio delle selezioni per tutta Italia,Ditonellapiagaparta per il suo tour, nominato allo stesso modo. Secondo lei così il concorso fa involontariamente pubblicità all’artista e alla musica. E’ proprio ciò che non va giù a Mirigliani. A caldoPatrizia Miriglianiha commentato aLa Volta Buonala sentenza:“Chiariamo la situazione: Miss Italia è stato più volte citato in tantissime canzoni, siamo un marchio talmente storico e famoso che ricorre spesso.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Miss Italia, Mirigliani pensa al ricorso contro Ditonellapiaga: “Usati per pubblicizzare un disco” Mirigliani: “Ditonellapiaga rischia stereotipi con Miss ItaliaPatrizia Mirigliani, organizzatrice di Miss Italia, critica la canzone Miss Italia di Ditonellapiaga per presunto sfruttamento del marchio e rischio... Ditonellapiaga sfida Patrizia Mirigliani: caos sul nome Miss Italia!Patrizia Mirigliani avvia azioni legali contro Ditonellapiaga per l’uso del nome Miss Italia nel nuovo album.