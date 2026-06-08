Elezioni Comunali Casalnuovo 2026 | risultati ballottaggio e aggiornamenti

Da napolitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 7 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15, si sono svolti i voti per il ballottaggio delle elezioni comunali a Casalnuovo di Napoli. I cittadini sono stati chiamati alle urne per scegliere tra i due candidati in corsa. Le operazioni di voto si sono svolte in seggi aperti per tutta la durata prevista, con un'affluenza ancora da comunicare.

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Domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 dalle 7 alle 15, si è votato a Casalnuovo di Napoli per il turno di ballottaggio delle Elezioni Comunali 2026.A contendersi la carica di sindaco sono Giovanni Nappi e Nicoletta Romano.Le operazioni di spoglio prenderanno il via subito dopo la chiusura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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