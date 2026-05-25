Elezioni Comunali Somma Vesuviana 2026 risultati e aggiornamenti

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali a Somma Vesuviana. Dopo la chiusura dei seggi, sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede. I risultati sono ancora in fase di elaborazione e non sono stati resi noti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo alle percentuali di voto o ai candidati vincitori. Le operazioni di scrutinio continuano senza interruzioni.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si è votato a Somma Vesuviana per le Elezioni Comunali 2026. Subito dopo la chiusura dei seggi sono partite le operazioni di spoglio delle schede.LO SPOGLIO E I RISULTATI IN DIRETTA SEZIONE DOPO SEZIONE (clicca qui)TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLE ELEZIONI COMUNALI. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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In #campania siamo presenti a #Salerno e Somma vesuviana con candidati in liste civiche e a #frattamaggiore con una lista interamente del @Partito_Libdem! In bocca al lupo a tutti! x.com

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